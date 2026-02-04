Wiener Börse startet knapp behauptet - OMV nach Zahlen gesucht

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch knapp behauptet in den Tag gestartet. Der ATX hielt zuletzt mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 5.730,39 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Gut gesucht waren nach Meldung von Zahlen OMV und legten 2,9 Prozent zu.

Der Energie- und Chemiekonzern OMV hat im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (CCS vor Sondereffekten) von 4,6 Mrd. Euro erzielt, um 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Unterm Strich blieb ein den Aktionären zurechenbarer Überschuss von 1,9 Mrd. Euro, ein Rückgang um 7 Prozent. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von einem befriedigendem Ergebnis in einem herausforderndem Umfeld. Insgesamt seien die Zahlen damit im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Die meisten anderen ATX-Werte zeigten sich wenig verändert. Gewinne von über 2 Prozent gab es auch für Lenzing und AT&S. Größere Abschläge von 2,5 Prozent verbuchten Verbund.

Impulse für die Börsen könnten jetzt die am Vormittag anstehenden Inflationsdaten für die Eurozone liefern. Am Nachmittag steht dann der ISM-Stimmungsindikator für den US-Dienstleistungssektor an. Mit Spannung erwartet werden dann die Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet nach US-Börsenschluss.

mik/moe

ISIN AT0000999982