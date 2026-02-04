ATX
|
5 637,04
|
-111,02
|
-1,93 %
|
04.02.2026 09:54:00
Wiener Börse startet knapp behauptet - OMV nach Zahlen gesucht
Der Energie- und Chemiekonzern OMV hat im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (CCS vor Sondereffekten) von 4,6 Mrd. Euro erzielt, um 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Unterm Strich blieb ein den Aktionären zurechenbarer Überschuss von 1,9 Mrd. Euro, ein Rückgang um 7 Prozent. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von einem befriedigendem Ergebnis in einem herausforderndem Umfeld. Insgesamt seien die Zahlen damit im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.
Die meisten anderen ATX-Werte zeigten sich wenig verändert. Gewinne von über 2 Prozent gab es auch für Lenzing und AT&S. Größere Abschläge von 2,5 Prozent verbuchten Verbund.
Impulse für die Börsen könnten jetzt die am Vormittag anstehenden Inflationsdaten für die Eurozone liefern. Am Nachmittag steht dann der ISM-Stimmungsindikator für den US-Dienstleistungssektor an. Mit Spannung erwartet werden dann die Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet nach US-Börsenschluss.
mik/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 637,04
|-1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.