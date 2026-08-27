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27.08.2026 09:21:00
Wiener Börse startet knapp im Minus - ATX verliert 0,10 Prozent
Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel knapp im Minusbereich aufgenommen. Der ATX gab kurz nach dem Sitzungsauftakt dünne 0,10 Prozent auf 6.651,93 Einheiten ab. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen mehrheitlich leicht ins Plus.
Unterstützend wurden international die am Vorabend präsentierten Nvidia-Zahlen aufgenommen, welche die Erwartungen übertrafen. Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen treibt den global dominierenden KI-Chipkonzern weiter an.
Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt Porr, EVN, CA Immo, UBM und Bajaj Mobility in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion absolvierte nach Ergebnispräsentation die Porr-Aktie mit einem Abschlag von mehr als sieben Prozent.
ste/ger
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