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29.07.2026 09:25:00
Wiener Börse startet knapp im Minus - ATX verliert 0,11 Prozent
Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit einer leichteren Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verlor kurz nach dem Sitzungsauftakt knappe 0,11 Prozent auf 6.326,80 Punkte. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen leicht in den Plusbereich.
Das Highlight des heutigen Tages ist am Abend die Zinsentscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Eine Veränderung des Leitzinsniveaus wird mehrheitlich nicht erwartet - die Märkte haben dies aber mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 35 Prozent eingepreist. Insofern ist es marktseitig ein relativ unsicheres Ereignis, hieß es weiter von den Experten.
Am heimischen Aktienmarkt rückte die Erste Group mit positiven Aussichten in den Fokus. Die Bank will ihr Ergebnis je Aktie (EPS) bis 2030 auf mehr als 15 Euro verdoppeln. Die Erste-Aktie steigerte sich um 0,6 Prozent.
ste/moe
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