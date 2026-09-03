ATX
|
6 759,62
|
4,01
|
0,06 %
|
03.09.2026 09:15:00
Wiener Börse startet knapp im Plus - ATX gewinnt 0,07 Prozent
Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel knapp im Plus gestartet. Der Leitindex ATX legte kurz nach Sitzungsauftakt dünne 0,07 Prozent auf 6.760,59 Punkte zu. Zuvor hatte er drei Minustage in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen gibt es am Berichtstag ebenfalls noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Etwas unterstützend wirken die leicht rückläufigen Rohölpreise.
Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt Zumtobel mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld, zudem wurde eine Neuzusammensetzung des ATX publik.
ste/ger
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 759,41
|0,06%