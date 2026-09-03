Wiener Börse startet knapp im Plus - ATX gewinnt 0,07 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel knapp im Plus gestartet. Der Leitindex ATX legte kurz nach Sitzungsauftakt dünne 0,07 Prozent auf 6.760,59 Punkte zu. Zuvor hatte er drei Minustage in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen gibt es am Berichtstag ebenfalls noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Etwas unterstützend wirken die leicht rückläufigen Rohölpreise.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt Zumtobel mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld, zudem wurde eine Neuzusammensetzung des ATX publik.

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