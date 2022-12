Wiener Börse startet knapp im Plus - ATX gewinnt 0,1 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag knapp im Plus in den Handel am Feiertag gestartet. Der heimische ATX befestigte sich bis 9.40 Uhr um 0,06 Prozent auf 3.163,40 Punkte. Gut gesucht waren im Frühhandel vor allem OMV und Erste Group mit Gewinnen von jeweils um die ein Prozent. Größere Abgaben gab es in Palfinger (minus 2,6 Prozent).

Auch an anderen Börsen gab es im Frühhandel kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed abwarten, hieß es.

Wichtige Daten, die Hinweise auf die Entscheidungen liefern könnten, stehen am Donnerstag nicht an. "Erst morgen könnten die Erzeugerpreise in den USA für etwas Marktbewegung sorgen, denn sie liefern eine Indikation für die Inflationszahlen im November", schreiben die Analysten der Helaba in ihrem Tagesausblick.

"Die Zinserhöhungswartungen sind zuletzt etwas größer geworden, was den robusten Konjunkturzahlen vor allem in den USA zugeschrieben werden darf," schreiben die Helaba-Analysten. Daneben hätten Vertreter der Notenbanken immer wieder deutlich gemacht, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei.

