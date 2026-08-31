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31.08.2026 09:10:00
Wiener Börse startet leicht höher - ATX plus 0,17 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Montag im frühen Handel mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Kurz nach Sitzungsbeginn notierte der heimische Leitindex ATX um 0,17 Prozent befestigt bei 6.798,42 Zählern. Das europäische Umfeld tendierte zu Wochenbeginn hingegen leicht im Minus.
Marktbeobachter rechnen mit einem eher ruhigen Geschäft zum Wochenstart. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole könnten für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgen, hieß es von Marktbeobachtern. Zudem wird in London am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt.
Noch sehr dünn gestaltete sich bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Datenseitig startet die neue Woche mit den deutschen Verbraucherpreisen des auslaufenden Monats.
ger/moe
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