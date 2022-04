Wiener Börse startet leicht höher - ATX plus 0,2 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag leicht höher in den Handel gestartet. Der ATX tendierte zum Handelsstart gegen 9.20 Uhr mit einem leichten Plus von 0,21 Prozent bei 3.318,16 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime lag zuletzt um 0,23 Prozent höher bei 1.669,57 Einheiten.

Der Ukraine-Krieg rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger. Zuletzt sind die Hoffnungen auf eine Annäherung im Ukraine-Krieg wieder etwas geschwunden, was auch die Risikobereitschaft der Anleger wieder sinken lässt. Vor dem Wochenende stehen gleich mehrere Konjunkturdaten an. So werden die Inflationsdaten der Eurozone erwartet. Am Nachmittag folgen dann in den USA der ISM-Index der Industrie und der offizielle Arbeitsmarktbericht.

pma/spo

ISIN AT0000999982