Wiener Börse startet leicht höher - ATX plus 0,21 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit freundlicher Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.394,25 Zählern um 7,03 Punkte oder 0,21 Prozent über dem Montag-Schluss (3.387,22).

Die europäischen Leitbörsen starteten hingegen mit leichten Kurseinbußen in den Handel. Zuvor hatten die Übersee-Märkte uneinheitliche Vorgaben geliefert. Marktbeobachter rechnen mit Zurückhaltung vor den am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten. Am Vormittag richtet sich die Aufmerksamkeit heute zunächst auf den deutschen ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen.

ger/mik

ISIN AT0000999982