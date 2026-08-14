Wiener Börse startet leicht im Minus - ATX verliert 0,2 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag knapp im Minus in den Handel gestartet. Der ATX hielt zuletzt mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 6.715,09 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich im Frühhandel nur wenig bewegt. Gestützt wurden die Börsen zum Wochenschluss von der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank bei ihrer kommenden geldpolitischen Sitzung. Zudem hat sich auch der Ölpreis, der zuletzt noch Inflationsängste geschürt hatte, nur wenig bewegt.

Auch unter den ATX-Werten gab es kaum größere Ausschläge. Ein größeres Minus von 2,2 Prozent gab es lediglich bei den Aktien der AT&S. voestalpine-Aktien fielen um 1,2 Prozent. Die Bewegungen der anderen Index-Werte blieben in einer Spanne von minus bis plus 1 Prozent.

Impulse für die Börsen könnten am Nachmittag noch die anstehenden US-Einzelhandelsdaten liefern. Die Fußball-WM könnte hier zwar positiv gewirkt haben, gleichzeitig dürfte aber jüngste Benzinpreisrückgang die Umsätze belastet haben, erwarten die Analysten der Helaba.

mik

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