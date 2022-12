Wiener Börse startet leicht im Minus - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel leicht nachgegeben. Der ATX fiel bis 9.15 Uhr um 0,28 Prozent auf 3.114,30 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa gab es zum Handelsauftakt moderate Abgaben. Belastet wurden die Märkte von den weiter steigenden Corona-Fallzahlen in China nach der Aufhebung der strengen Pandemie-Restriktionen in dem Land.

Auch die Börsen in Asien haben am Donnerstag vor diesem Hintergrund nachgegeben. Insgesamt sollten sich die Bewegungen an der Wiener Börse am vorletzten Handelstag des Jahres in engen Grenzen halten. Viele Marktteilnehmer dürften ihre Bücher für heuer schon geschlossen und gar nicht mehr aktiv sein. Auch wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht.

Entsprechend hielten sich auch die meisten Kursbewegungen vorerst in engen Bandbreiten. Schwach zeigten sich zum Handelsstart die beiden Ölwerte OMV (minus 1,0 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (minus 1,2 Prozent). Abgaben gab es auch in Immowerten wie CA Immo (minus 1,2 Prozent) oder Immofinanz (minus 0,8 Prozent). Aufschläge verbuchten Mayr-Melnhof (plus 0,7 Prozent).

mik/spo

ISIN AT0000999982