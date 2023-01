Wiener Börse startet leicht im Minus - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit moderaten Abgaben in den Feiertagshandel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.50 Uhr mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 3.234,44 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel kaum Bewegung.

Viele Marktteilnehmer dürften derzeit den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung abwarten. Die am Donnerstag schon veröffentlichten Daten lassen Analysten zufolge einen soliden Arbeitsmarktbericht erwarten.

Auch unter den Einzelwerten gab es im Frühhandel nur wenig Bewegung. Gut gesucht waren Aktien von Polytec und fanden sich mit einem Plus von 3,8 Prozent an der Spitze im prime market. Die größten Verlierer waren Addiko Bank mit einem Minus von 3,5 Prozent. Abgaben von gut einem Prozent gab es in Do&Co, Immofinanz, Porr und der CA Immo.

mik

ISIN AT0000999982