Wiener Börse startet leicht im Minus - ATX verliert 0,4 Prozent

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Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag leicht nachgegeben. Der ATX hielt zuletzt mit einem Minus von 0,35 Prozent bei 6.704,70 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich im Frühhandel nur wenig bewegt. Gestützt wurden die Börsen zum Wochenschluss von der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank bei ihrer kommenden geldpolitischen Sitzung. Zudem hat sich auch der Ölpreis, der zuletzt noch Inflationsängste geschürt hatte, nur wenig bewegt.

Auch unter den ATX-Werten gab es kaum größere Ausschläge. Die größten Verlierer im Index waren die Aktien des Baukonzerns Porr mit einem Minus von 1,9 Prozent. Die Kosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau legten im Jahresabstand erneut deutlich um 5,2 Prozent zu, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht.

Größere Abgaben gab es auch in voestalpine. Die Aktien des Stahlkonzerns verloren 1,8 Prozent. Verluste von um die ein Prozent verbuchten zudem RBI, Andritz und Palfinger. Die andere ATX-Werte traten vorerst auf der Stelle. Die Kursbewegungen hielten sich in einer engen Spanne zwischen plus und minus einem halben Prozent.

Impulse für die Börsen könnten am Nachmittag noch die anstehenden US-Einzelhandelsdaten liefern. Die Fußball-WM könnte hier zwar positiv gewirkt haben, gleichzeitig dürfte aber der Benzinpreisrückgang im Erhebungszeitraum die Umsätze belastet haben, erwarten die Analysten der Helaba. Im ebenfalls am Nachmittag anstehenden Index der Verbraucherstimmung dürfte hingegen der jüngste Benzinpreisanstieg negativ durchgeschlagen haben, so die Experten.

Aufmerksam verfolgt wird an den Märkten auch weiter die Entwicklung des Nahostkonflikts. Der Iran hat zuletzt Äußerungen von US-Präsident Donald Trump widersprochen, wonach die USA die Kontrolle über die wichtige Handelsstraße von Hormuz hätten.

mik

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