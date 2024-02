Wiener Börse startet leicht im Minus - voestalpine nach Zahlen -1,6 %

Die Wiener Börse hat am Mittwoch zum Handelsauftakt geringfügig nachgegeben. Der ATX hielt gegen 9.15 Uhr mit einem knappen Minus von 0,28 Prozent bei 3.406,60 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es in den ersten Handelsminuten kaum Bewegung.

voestalpine-Akien verloren nach Vorlage von Quartalszahlen 1,6 Prozent. Der Stahlkonzern hat in der Früh einen Gewinneinbruch gemeldet, laut den Analysten der Erste Group und der Baader Bank waren die Zahlen aber im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Die Baader-Analysten haben ihre Empfehlung "buy" nach den Zahlen bekräftigt.

Auch der weitere Handelsverlauf an den Börsen könnte sich vorerst ruhig gestalten. Wichtige Konjunkturdaten werden am Vormittag nicht erwartet.

mik/spa

ISIN AT0000999982