Wiener Börse startet leicht im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr mit plus 0,09 Prozent bei 3.014,78 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 0,10 Prozent auf 1.526,32 Zähler-

"Die Nervosität an den Finanzmärkten ist derzeit hoch", kommentierten die Experten der Helaba. Inflations- und Zinssorgen sowie zunehmende Konjunkturängste würden eine große Rolle spielen, ebenso wie die Sorgen vor einer Energiekrise, nachdem Russland die Gaslieferungen in den Westen reduziert habe. Überdies bleibt die Geldpolitik der Notenbank ein Bremsklotz. Feiertagsbedingt bleiben US-Impulse am heutigen Handelstag aus.

sto/ger

ISIN AT0000999982