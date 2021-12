Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX gewinnt 0,2 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag gut behauptet in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX befestigte sich bis 9.25 Uhr um 0,21 Prozent auf 3.880,86 Punkte. Der ATX Prime notierte mit einem Aufschlag von 0,05 Prozent bei 1.941,94 Zählern. Auch an anderen Börsen gab es in der Früh kaum Bewegung.

Der Handelsauftakt verlief ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Zudem dürften die meisten Marktteilnehmer ihre Bücher für heuer schon geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein.

mik/pma

ISIN AT0000999982