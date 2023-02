Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX gewinnt 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag knapp im Plus in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.15 Uhr mit einem Aufschlag von 0,30 Prozent bei 3.445,24 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel nach oben.

Marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Auch die meisten Kursbewegungen im prime market hielten sich vorerst in engen Bandbreiten. Gut gesucht waren im Frühhandel voestalpine-Aktien und legten 2,4 Prozent zu. Der Stahlkonzern hat am Mittwoch Umsatzzuwächse und ein deutliches Gewinnplus für die ersten drei Quartale seines Geschäftsjahrs 2022/23 gemeldet.

Impulse für die Börsen könnten nun die am Nachmittag anstehenden Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA bringen. Die US-Notenbank beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt.

Zuletzt hatte ein gut ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Jänner die Ängste vor steigenden Zinsen geschürt. Sollte die Zahl der Erstanträge nun aber unerwartet und deutlich steigen, könnten Marktteilnehmer schnell wieder auf ein nahendes Ende des Zinserhöhungszyklus spekulieren, schreiben die Analysten der Helaba.

