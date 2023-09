Wiener Börse startet leicht im Plus, ATX legt 0,10 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch leicht im Plus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich bis 9.15 Uhr um moderate 0,10 Prozent auf 3.119,69 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste. Der ATX hatte zuvor vier Verlusttage in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen gab kurz nach Handelsauftakt noch keine klaren Richtungstrend zu sehen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Immofinanz-Aktie von 16 auf 18,6 Euro nach oben. Das Anlagevotum "Hold" für die Titel des Immobilienunternehmen wurde hingegen bestätigt. Die Immofinanz-Aktie zeigte sich im Frühhandel mit minus 0,1 Prozent bei 18,18 Euro.

Die Schwergewichte Erste Group, OMV, Raiffeisen Bank International und Verbund zeigten sich noch wenig verändert. Wienerberger bauten hingegen ein Plus von 2,1 Prozent.

ISIN AT0000999982