Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX legt 0,3 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Freitag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.20 Uhr mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 3.681,35 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach oben. Nachdem der DAX, der FTSE und auch der ATX Total Return am Donnerstag neue Allzeithochs erreicht haben, geht die Rekordfahrt damit vorerst weiter. Der Handel verlief aber ruhig, nach dem Feiertag dürften weniger Marktteilnehmer aktiv sein als sonst.

Stark gesucht waren im Frühhandel die beiden Stromversorger EVN und Verbund und gewannen 0,9 bzw. 1,8 Prozent. Auch anderen Börsen fanden sich Energiewerte unter den Gewinnern. Gute Nachfrage gab es auch in voestalpine, die Aktien des Stahlkonzerns legten 1,0 Prozent zu. Am unteren Ende im prime market fanden sich s Immo mit einem Minus von 2,5 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten aus Europa werden am Freitag nicht erwartet. Am Nachmittag steht dann in den USA der von der Uni Michigan ermittelte Index des Verbrauchervertrauens an. Die Vorgaben für das Konjunkturbarometer sind diesmal uneinheitlich, schreiben die Analysten der Helaba.

mik/kat

ISIN AT0000999982