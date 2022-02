Wiener Börse startet leicht schwächer - ATX verliert 0,1 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag trotz vorbörslich positiver Indikatoren mit leichten Abschlägen in den Handel gestartet. Gegen 9.20 Uhr, kurz nach Handelsstart, stand der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 3.880,64 Punkten. Europaweit zeigen sich die Märkte zum Auftakt am Freitag eher zurückhalten, zu groß sind weiterhin die geopolitischen Unsicherheiten rund um die Ukraine-Krise.

Nachdem jüngst die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine wieder zugenommen hatte, sorgten Meldungen über ein für die kommende Woche anberaumtes Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken wieder für etwas mehr Zuversicht. Jedoch bleibt die Lage in dem Konflikt laut Beobachtern weiter angespannt.

