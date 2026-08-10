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10.08.2026 09:18:00

Wiener Börse startet leicht tiefer - ATX -0,03 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag leicht tiefer in die neue Woche gestartet. Der heimische Leitindex ATX fiel kurz nach Handelsstart um 0,03 Prozent auf 6.650,60 Punkte. Der ATX Prime verlor 0,04 Prozent auf 3.276,56 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls nur wenig bewegt. Anhaltende Unsicherheiten bestehen über eine baldige Wiedereröffnung der Straße von Hormuz und den damit verbundenen gestiegenen Ölpreisen.

Zwar stehe ein Abkommen mit Oman über neue Schifffahrtsrouten kurz vor dem Abschluss, teilte die Regierung in Teheran am Sonntag mit. Die wichtige Wasserstraße werde jedoch erst wieder freigegeben, wenn die USA weitere Bedingungen wie etwa Entschädigungszahlungen für Angriffe erfüllten. Für zusätzliche Verunsicherung am Markt sorgte ein Angriff der jemenitischen Houthi-Miliz auf eine Raffinerie des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco am Sonntag. In der vergangenen Woche waren die Ölpreise noch um mehr als sieben Prozent gefallen, da Anleger auf eine rasche Öffnung der Meerenge gehofft hatten, durch die vor dem Krieg ein Fünftel des weltweit geförderten Öls transportiert wurde.

Dennoch gibt sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ gelassen. "Wir geben dem nicht viel Aufmerksamkeit", sagte er dem Nachrichtenportal "Axios". "Wir verhandeln nur halbherzig mit ihnen." Er verwies auf wirtschaftliche Probleme des Irans und eine enorme Inflation - und ergänzte: "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie." Axios zitierte zudem US-Beamte mit der Aussage, dass Trump vorerst auf Deeskalation setze.

rst/moe

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