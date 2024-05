Wiener Börse startet leichter, ATX minus 0,22 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit leichten Abschlägen aufgenommen. Der ATX ermäßigte sich in den ersten Handelsminuten um 0,22 Prozent auf 3.714,13 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen ging es nach positiven Vorgaben von der Wall Street mit den Aktienkursen hingegen nach oben. Auf den heimischen Leitindex drückten vor allem die Abschläge der Schwergewichte Raiffeisen Bank International, Verbund und voestalpine in Höhe von 0,9 bis 2,4 Prozent.

An den Finanzmärkten stehen heute die US-Verbraucherpreise international im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Denn zuletzt zeigte sich die US-Notenbank zögerlich beim Thema Zinssenkungen, auch weil der Disinflationsprozess ins Stocken geraten sei, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt legte auf Unternehmensebene Semperit Erstquartalsergebnisse vor. Zudem bekräftigte die Deutschen Bank ihre "Buy"-Empfehlungen für die Aktien von AT&S und Erste Group.

ste/ger

ISIN AT0000999982