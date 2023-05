Wiener Börse startet leichter - ATX minus 0,26 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.250,25 Zählern um 8,4 Punkte oder 0,26 Prozent unter dem Freitag-Schluss (3.258,65).

Nach verhaltenen Vorgaben von den Übersee-Märkten startete das europäische Umfeld uneinheitlich in die Handelswoche. Im Blick stehen die europaweit laufende Berichtssaison sowie der Bank-Sektor. Die ins Straucheln geratene US-Bank First Republic wird vom US-Finanzkonzern JPMorgan Chase übernommen, war am Vortag bekannt geworden.

Die heimischen Bankwerte zeigten sich uneinheitlich. Während Erste Group um 0,9 Prozent zulegen konnten, schwächten sich BAWAG um 0,3 Prozent ab und Raiffeisen gaben um 0,4 Prozent nach.

