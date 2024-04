Wiener Börse startet leichter - ATX minus 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch vor mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten mit tieferen Notierungen in die Sitzung gestartet. Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,44 Prozent auf 3.570,23 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,42 Prozent auf 1.790,45 Zähler nach.

"Die nächsten beiden Tagen stehen im Zeichen der Notenbanken," erklärte Christian Henke vom Broker IG und weiter: "Mit den heutigen US-Inflationsdaten und dem morgigen EZB-Zinsentscheid könnten an den Aktienmärkten die Weichen für die kommenden Wochen gestellt werden."

Marktbeobachter erwarten bei den am Mittwochnachmittag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten zwar keine Überraschungen, die Teuerung dürfte damit aber dennoch weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed liegen. Angesichts der hartnäckigen Teuerung und der robusten US-Konjunktur werden rasche Zinssenkungen durch die Fed immer unwahrscheinlicher.

