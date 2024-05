Wiener Börse startet leichter - ATX minus 0,4 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas leichter in den Handel gestartet. Der Leitindex ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,41 Prozent auf 3.694,77 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,39 Prozent auf 1.851,99 Zähler hinab.

In Wien gilt das Anlegerinteresse zur Wochenmitte einigen Unternehmensberichten. Aus dem Prime market legten die EVN (Aktie minus 0,7 Prozent), Strabag (minus 1,0 Prozent), UBM (minus 1,0 Prozent), VIG (plus 0,7 Prozent) und Warimpex Zahlen vor. Verbund-Aktien büßten zudem 1,9 Prozent ein, nachdem die Erste Group das Papier auf "Reduce" abgestuft und das Preisziel gesenkt hatte.

spa/ste

ISIN AT0000999982