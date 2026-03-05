Wiener Börse startet leichter - ATX minus 0,4 Prozent

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise ist der jüngste Erholungsversuch am Wiener Aktienmarkt im Sande verlaufen. Der ATX stand am Donnerstag kurz nach Handelsbeginn um 0,44 Prozent im Minus auf 5.491,57 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,38 Prozent auf 2.730,60 Zähler hinab. Andere Börsen in Europa tendierten ebenfalls etwas tiefer.

Der Krieg im Nahen Osten zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. In der Nacht auf den heutigen Donnerstag flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon. Zudem nahmen die Befürchtungen zu, dass Israel erneut eine Bodenoffensive in seinem nördlichen Nachbarland beginnen könnte. Obendrein wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet, was die Sorgen um die Handelsschifffahrt neu befeuerte.

spa/ste

ISIN AT0000999982