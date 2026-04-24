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24.04.2026 09:08:00
Wiener Börse startet leichter - ATX minus 0,8 Prozent
Die Wiener Börse hat vor dem Wochenende noch einmal nachgegeben. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,78 Prozent auf 5.768,27 Punkte. Dabei wurde das Börsenbarometer auch von Dividendenabschlägen der BAWAG und der Österreichischen Post belastet. Der ATX Total Return, in dem Ausschüttungen der enthaltenen Aktien miteinbezogen werden, lag nur geringe 0,1 Prozent im Minus.
Für den ATX Prime ging es um 0,76 Prozent auf 2.855,89 Zähler hinab. Im europäischen Umfeld waren ebenfalls überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.
Auf Wochensicht deutet sich für den heimischen Leitindex ein Verlust von gut drei Prozent an. Vergangene Woche hatte der heimische Leitindex noch bei 5.972 Zählern ein neues Allzeithoch gesetzt, bevor mit dem Ausbleiben von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder Ernüchterung einkehrte.
spa/rst
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