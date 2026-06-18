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18.06.2026 09:18:00
Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,16 Prozent
Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit einer etwas leichteren Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX gab rund 10 Minuten nach Sitzungsauftakt 0,16 Prozent auf 6.558,06 Einheiten ab. Zuvor hatte der ATX einen Rekordkurs mit fünf Gewinntagen in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühhandel noch keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen.
Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. Die US-Notenbank hat den Markterwartungen entsprochen und das Leitzinsband am Mittwochabend bei 3,50 - 3,75 Prozent belassen. Die Zinserhöhungserwartungen sind im Anschluss an die Fed-Sitzung aber sogar größer geworden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.
ste/ger
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