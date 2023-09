Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,17 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX fiel bis etwa 9.20 Uhr um 0,17 Prozent auf 3.158,80 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht nach negativen US-Vorgaben eine gebremste Anlegerstimmung vor.

An der Wall Street ging es vor allem mit den Technologiewerten deutlich abwärts. Thema des Handelstages könnten nun international die zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen sein, welche erheblichen Einfluss auf die Zinsentscheidung der Fed in der kommenden Woche haben. Bereits morgen gibt die EZB ihre Leitzinsentscheidung bekannt, was ebenfalls für zurückhaltende Anleger sorgen könnte.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr dünn. Unter den heimischen Schwergewichten fielen Andritz-Aktien um 0,9 Prozent. BAWAG verbilligten sich um ein Prozent, während Erste Group um 0,3 Prozent zulegen konnten. OMV und Raiffeisen Bank Internationl zeigten noch wenig Kursveränderung.

ISIN AT0000999982