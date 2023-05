Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,19 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufgenommen. Gegen 9.15 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 3.174,60 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Kursen abwärts.

International steht heute die Bekanntgabe der Leitzinsentscheidung der EZB im Fokus, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen bereits das 10. Mal in Folge angehoben hatte und den weiteren geldpolitischen Kurs offen ließ. Als sicher gilt, dass die EZB erneut an der Zinsschraube dreht. Die Spannung ist jedoch groß, ob es eine Erhöhung um 0,25 oder erneut um 0,5 Prozentpunkte gibt.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltet sich am heimischen Aktienmarkt noch sehr mager. Unter den Schwergewichten ermäßigten sich voestalpine um 1,4 Prozent. Erste Group verbilligten sich um 0,4 Prozent und BAWAG gaben um 0,8 Prozent nach. OMV-Anteilsscheine konnten sich hingegen um 1,1 Prozent steigern.

ste/kve

ISIN AT0000999982