ATX
|
5 129,90
|
0,37
|
0,01 %
|
10.12.2025 09:25:00
Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,19 Prozent
Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der ATX gab kurz nach Sitzungsauftakt um 0,19 Prozent auf 5.119,41 Punkte ab, nachdem der heimische Leitindex am Vortag auf Schlusskursbasis noch ein neues Rekordhoch markiert hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte im Frühhandel noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.
Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten weiter.
Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine sehr dünne Meldungslage vor.
ste/moe
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 129,90
|0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.