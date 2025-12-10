Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,19 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der ATX gab kurz nach Sitzungsauftakt um 0,19 Prozent auf 5.119,41 Punkte ab, nachdem der heimische Leitindex am Vortag auf Schlusskursbasis noch ein neues Rekordhoch markiert hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte im Frühhandel noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.

Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten weiter.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

