Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,22 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX sank bis etwa 9.15 Uhr um 0,22 Prozent auf 3.370,71 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen Kurszuwächse zu beobachten.

Auf den ATX drückten vor allem die Kursverluste der Schwergewichte OMV und Raiffeisen Bank International. Die OMV-Titel verloren nach Ergebnisvorlage 3,4 Prozent und Raiffeisen verbilligten sich um 2,1 Prozent. Die AT&S-Papiere steigerten sich hingegen nach Zahlenpräsentation um 2,2 Prozent. Am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers noch um fast acht Prozent abgerutscht, nachdem der Konzern die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022/23 runtergeschraubt hatte.

Heute stehen auf fundamentaler Ebene die Notenbanksitzungen in Großbritannien und der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In beiden Fällen dürfte es zu Zinserhöhungen von jeweils 50 Basispunkten kommen. Die US-Notenbank hat das Tempo der Zinserhöhungen am Vorabend bereits erwartungsgemäß gedrosselt und das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 4,50 - 4,75 Prozent angehoben, hieß es weiter.

ISIN AT0000999982