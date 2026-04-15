Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,22 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit einer leichteren Tendenz aufgenommen. Der ATX gab kurz nach Sitzungsstart um 0,22 Prozent auf 5.885,27 Einheiten ab, nachdem der heimische Leitindex am Vortag noch um 1,74 Prozent zugelegt hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühhandel noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.

Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Straße von Hormuz bleiben laut Helaba-Analysten der treibende Faktor an den Finanzmärkten. Die Investoren agierten zurückhaltend, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. "Insgesamt bleibt die Verunsicherung trotz der jüngst gestiegenen Zuversicht groß", heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. "Solange es keine dauerhafte Lösung des Konflikts gibt und die Straße von Hormuz nicht frei befahrbar ist, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Markterholung."

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

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