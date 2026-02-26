ATX
Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,23 Prozent
Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel etwas schwächer aufgenommen. Rund 15 Minuten nach Sitzungsbeginn notierte der ATX mit minus 0,23 Prozent bei 5.752,79 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühgeschäft noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.
International stehen die Zahlen und Aussagen des US-Technologieschwergewichtes Nvidia im Fokus. Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns allen Zweiflern zum Trotz sehr stark wachsen. Aussagen über einen langfristig möglicherweise stärker werdenden Druck chinesischer Konkurrenten wurden jedoch negativ aufgenommen.
Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene das Schwergewicht Erste Group mit einer Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Der Nettogewinn der Bank stieg im 4. Quartal zum Vorjahreszeitraum um 55 Prozent auf 944 Mio. Euro und lag damit etwa 15 Prozent über den Marktprognosen. Die Erste-Aktie reagierte mit minus 0,1 Prozent nur wenig.
