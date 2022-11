Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,24 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach dem jüngsten Aufwärtsschub mit leichterer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX gab bis etwa 9.15 Uhr um 0,24 Prozent auf 3.151,03 Punkte ab, nachdem er zuvor drei klaren Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen nach der jüngsten Erholungsbewegung leicht abwärts.

In Wien rückten in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene voestalpine, FACC und Addiko Bank mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Die Papiere von voest und FACC reagierten mit Verlusten von jeweils 0,7 Prozent, während die Addiko-Papiere leicht zulegen konnten.

ste/mik

ISIN AT0000999982