Wiener Börse startet leichter, ATX verliert 0,25 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit leichten Rückgängen aufgenommen. Der ATX reduzierte sich bis 9.15 Uhr um 0,25 Prozent auf 3.445,30 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Beschlüsse.

Die Aufmerksamkeit gilt laut Helaba-Analysten vor allem der Entscheidung der US-Notenbank am frühen Abend. "Mit einer Veränderung der Leitzinsen wird nicht gerechnet und angesichts der jüngst auf der Oberseite überraschenden Inflationsentwicklung dürfte es eine Gratwanderung für die Fed werden, baldige Lockerungen der Geldpolitik in Aussicht zu stellen", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Schoeller-Bleckmann mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld der Akteure. Die Aktie des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters reagierte mit minus 0,2 Prozent marktkonform.

ste/spa

ISIN AT0000999982