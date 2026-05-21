Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,28 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit einer leichteren Tendenz aufgenommen. Rund zehn Minuten nach Sitzungsauftakt gab der heimische Leitindex ATX um 0,28 Prozent auf 5.887,37 Punkte nach.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühgeschäft in den Minusbereich. Die mit Spannung erwarteten Quartalsergebnisse des KI-Schwergewichtes Nvidia lieferten keinen positiven Handelsimpuls.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene AT&S, SBO, CA Immo, Strabag und der Flughafen Wien mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Die Titel von AT&S und SBO reagierten mit Kursabschlägen von jeweils mehr als vier Prozent auf die Ergebnisvorlage am deutlichsten.

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