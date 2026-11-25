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25.11.2026 09:23:00
Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,33 Prozent
Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit einer leichteren Tendenz aufgenommen. Der ATX verlor kurz nach Sitzungsstart 0,33 Prozent auf 6.201,07 Punkte. Die starken Vortagesabschläge in Höhe von 1,9 Prozent wurden vom heimischen Leitindex damit ausgeweitet. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühhandel noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.
Die freundliche Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist gestern wieder verflogen, schrieben die Helaba-Analysten. Die Blicke der Akteure richten sich nach Einschätzung der Experten abseits der Volatilitäten im Tech-Sektor heute vor allem auf die Fülle von Datenveröffentlichungen in den USA bevor dort das lange "Shopping" Wochenende (Black Friday) eingeleitet wird.
Weiterhin unter Verkaufsdruck steht europaweit der Technologiesektor. In Wien fielen die AT&S-Aktie um vergleichsweise moderate 0,4 Prozent. Am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers noch um mehr als zwölf Prozent abgetaucht.
ste/moe
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