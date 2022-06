Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,36 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit leichterer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX gab bis etwa 9.15 Uhr um 0,36 Prozent auf 2.996,63 Punkte nach. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich nach schwachen Überseebörsenvorgaben von der Wall Street und aus Asien klar in der Verlustzone.

Der jüngste Erholungsschub an den Aktienmärkten könnte damit beendet sein. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten bleibt das Umfeld aufgrund von Konjunkturängsten und Sorgen vor einer Energiekrise schwierig.

Am heimischen Aktienmark gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager. Die schwergewichteten Banken zeigten sich einheitlich im Minus. Erste Group verbilligten sich um 1,3 Prozent und Raiffeisen Bank International fielen in einem ähnlichen Ausmaß um 1,2 Prozent. BAWAG-Aktionäre mussten einen Kursverlust in Höhe von 0,6 Prozent verbuchen.

