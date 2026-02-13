Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,6 Prozent

Am Wiener Aktienmarkt hat sich der jüngste Rücksetzer am Freitag zunächst ausgeweitet. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,63 Prozent auf 5.668,82 Punkte. Am Vortag war der heimische Leitindex nach einem Rekordhoch im frühen Handel etwas abgerutscht, wodurch sich nun auf Wochensicht eine praktisch ausgeglichene Bilanz andeutet. Für den ATX Prime ging es um 0,66 Prozent auf 2.819,49 Zähler hinab.

Das europäische Umfeld eröffnete am Freitag überwiegend mit geringen Abgaben. Schwache Vorgaben lieferten die Börsen in den USA und Asien, wo einmal mehr KI-Sorgen auf viele Branchen durchgriffen.

Wichtigstes Ereignis ist zum Wochenausklang die Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten in den USA. "Die Inflation, auch die Kerninflation abseitig der Energie- und Nahrungsmittelpreise, war in den letzten Monaten deutlich zu hoch, um weitere Zinssenkungen der Fed zu ermöglichen", erklären die Ökonomen der Helaba. Mit den Jännerzahlen zeichne sich aber eine Entspannung ab.

ISIN AT0000999982