Wiener Börse startet mit Abgaben - ATX büßt 0,8 Prozent ein

Nach der deutlichen Erholung am Vortag ist die Wiener Börse am Mittwoch wieder schwächer in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.20 Uhr um 0,78 Prozent auf 3.202,97 Punkte nach. Der marktbreitere ATX Prime büßte 0,71 Prozent bei 1.619,00 Zählern ein. Die wichtigsten europäischen Aktienindizes tendieren ebenfalls etwas tiefer.

Der Fokus am Markt liegt heute wohl auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die allerdings erst nach dem europäischen Börsenschluss bekannt gegeben wird. Mehrheitlich wird hier mit einem kleineren Zinsschritt um 25 Basispunkte gerechnet. Ein stärkerer Anstieg um 50 Bp. gilt wegen der jüngsten Turbulenzen bei mehreren Banken als unwahrscheinlich.

Am heimischen Markt stehen heute die Aktien von Semperit im Fokus. Das schlechte Geschäft im mittlerweile aufgegebenen Bereich mit Operations- und Untersuchungshandschuhen (Sempermed) hat dem Wiener Gummi- und Kautschukkonzern im Vorjahr einen Verlust beschert. Das Ergebnis nach Steuern rutschte mit minus 5,6 Mio. Euro in den negativen Bereich, im Vorjahr war noch ein Gewinn von 247,5 Mio. Euro erzielt worden. Der Umsatz fiel um 10,5 Prozent, im fortgeführten Bereich gab es allerdings ein Umsatz- und operatives Ergebnisplus. Die Titel des Unternehmens bewegten sich in der Früh nicht.

spo/ste

ISIN AT0000999982