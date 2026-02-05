Wiener Börse startet mit Abgaben - ATX minus 0,5 Prozent

Die Wiener Börse ist am Donnerstag vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) tiefer in den Handel gestartet. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,52 Prozent auf 5.718,44 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,51 Prozent auf 2.838,63 Zähler hinab.

Belastet wurde der Leitindex unter anderem von den OMV-Aktien, die angesichts von tendenziell negativen Analystenkommentaren und niedrigerer Ölpreise 1,6 Prozent einbüßten. Mit Blick auf die heutige geldpolitische Entscheidung wird nicht mit einer Veränderung der Schlüsselzinssätze gerechnet. "Bei der EZB herrscht Einigkeit darüber, dass die Geldpolitik gut positioniert ist", schreiben die Ökonomen der Helaba.

