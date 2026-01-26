ATX
|
5 509,65
|
-9,52
|
-0,17 %
|
26.01.2026 09:27:00
Wiener Börse startet mit Abgaben - ATX mit minus 0,1 Prozent
Zwar hatte US-Präsident Donald Trump seine angedrohten Strafzölle nach einer Einigung auf ein Grönland-Abkommen vergangene Woche wieder zurückgezogen, geopolitische Risiken bleiben aber bestehen, analysieren Experten das internationale Marktgeschehen. International steht heute die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland auf der Agenda. "Es ist mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index in den zwei Monaten zuvor überraschend schwach ausgefallen war und sich andere Umfragen im laufenden Monat bereits verbessert haben", schreiben dazu die Analysten von Helaba. Das nähre die Hoffnung auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik. Am Nachmittag hält außerdem OeNB-Generalgouverneur Martin Kocher eine Rede bei der EZB.
moe/rst
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 508,15
|-0,20%