Wiener Börse startet mit Abgaben, ATX verliert 0,3 %

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag nach zuletzt drei Gewinntagen in Folge wieder etwas zurückgekommen. Der ATX stand nach rund einer Viertelstunde um 0,27 Prozent im Minus bei 3.696,38 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,23 Prozent auf 1,767,52 Zähler.

Die Vorgaben fallen zum Wochenstart durchwachsen aus. Vor dem Wochenende hatten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed den Aktienkurse dies- und jenseits des Atlantiks starken Auftrieb gegeben. Nach dem europäischen Handelsende setzen jedoch an den US-Märkten leichte Gewinnmitnahmen ein. An den chinesischen Börsen bremsten am Montag enttäuschende Wirtschaftsdaten.

Des Weiteren müssen die Marktakteure das versuchte Attentat auf Ex-Präsidenten Donald Trump einordnen. "Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", kommentierten die Experten der Helaba. Die Blicke dürften sich nun auf den Parteitag der Republikaner richten, der von Montag bis Donnerstag stattfindet.

spa/sko

ISIN AT0000999982