Wiener Börse startet mit Abgaben - ATX verliert 0,4 Prozent

Die Wiener Börse hat vor dem Wochenende noch einmal nachgegeben. Der ATX notierte am Freitag kurz nach Handelsbeginn 0,43 Prozent leichter bei 4.881 Punkten. Bereits am Vortag war der Leitindex nach einer starken ersten Wochenhälfte ins Stocken geraten, dennoch zeichnet sich aktuell noch ein Wochenplus von rund zweieinhalb Prozent ab. Im europäischen Umfeld zeichnete sich vorbörslich kein klarer Trend ab. Für den ATX Prime ging es 0,32 Prozent hinunter auf 2.426 Zähler.

Ein ähnliches Bild gab das europäische Umfeld nach negativen Übersee-Vorgaben ab. Marktbeobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach neuen Aussagen der Fed, welche die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die Dezembersitzung der US-Notenbank dämpften. Darüber hinaus dürften die Anleger nach dem Ende des US-Shutdowns nun die nachträglichen Datenveröffentlichungen abwarten.

spa/ger

ISIN AT0000999982