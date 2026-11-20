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20.11.2026 09:17:00
Wiener Börse startet mit Abgaben - ATX verliert 1,9 Prozent
Der Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten hat am Freitag zunächst auch den Wiener Aktienmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Der ATX fiel zum Handelsstart um 1,88 Prozent auf 6.259,46 Punkte und steuert damit auf den siebenten Verlusttag in Folge zu. Für den ATX Prime ging es um 1,81 Prozent auf 3.073,11 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls tiefer.
An den Märkten halten die Technologiesorgen an. Auch die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf.
"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.
Negative Nachrichten gab es zudem von Mayr-Melnhof Karton. Die Aktien des Kartonkonzerns verloren nach einer Gewinnwarnung 6,4 Prozent.
spa/mik
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