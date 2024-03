Wiener Börse startet mit Abgaben in den Dienstagshandel

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Abgaben in den Handel gestartet. Die Blicke richten sich am Berichtstag auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA. Darüber hinaus stehen der jährliche chinesische Volkskongress und die US-Vorwahlen im Zentrum. Der ATX verlor gegen 9.15 Uhr 0,63 Prozent auf 3.350,38 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,63 Prozent auf 1.688,13 Zähler.

Zuletzt hätten Marktteilnehmer laut Helaba wieder verstärkt auf Zinssenkungen gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung der Federal Reserve im Juni wird wieder bei über 80 Prozent gesehen. Ausschlaggebend sei der unerwartet schwache ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes gewesen. Vor diesem Hintergrund richte sich die Aufmerksamkeit auf den ISM-Index des Servicesektors, der am heutigen Nachmittag veröffentlicht wird.

sto/ste

ISIN AT0000999982