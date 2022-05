Wiener Börse startet mit Abgaben in den Handel

Die Wiener Börse ist am Montag mit Abgaben in den Handel gestartet. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien dürften auf die Stimmung gedrückt haben. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.20 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 3.102,65 Zählern. Für den ATX Prime ging es um 0,50 Prozent hinunter auf 1.563,92 Einheiten.

"Die neue Woche beginnt wie die alte Woche aufgehört hat. Die Börsianer sehen weiterhin rot", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners in der Früh. "Wir haben im Moment überall Risiken. Da fällt es schwer, positiv in die Zukunft zu schauen", so der Experte. Anleger würden sich im Umfeld steigender Zinsen und Kosten generell um das Wachstum sorgen, zudem bleiben die Unsicherheitsfaktoren Ukraine-Konflikt und die in China erlassenen Pandemie-Einschränkungen ein wichtiger Punkt.

Konjunkturdaten dürften außer der Veröffentlichung des sentix-Investorenvertrauen, welches sich für Mai laut Konsensschätzungen eintrüben soll, zum Wochenbeginn eine untergeordnete Rolle spielen. Im geopolitischen Fokus steht vor den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in Moskau der Ausstieg der G-7-Staaten aus russischem Öl, auf welchen sich die führenden Industrienationen zuvor verständigt hatten.

sto/ger

ISIN AT0000999982