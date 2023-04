Wiener Börse startet mit Abgaben in den Handel

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Abgaben in den Handel gestartet. Der ATX notierte um 9.20 Uhr mit minus 0,71 Prozent bei 3.235,96 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,65 Prozent auf 1.634,74 Punkte. Vorgaben aus Fernost fielen überwiegend negativ aus, während die Indizes an der Wall Street am Vorabend nur wenig Bewegung aufwiesen.

Das konjunkturdatenseitige Interesse gilt Zahlen aus den USA, denn dort stehen das Verbrauchervertrauen des Conference Board und die Neubauverkäufe auf der Agenda. "Bei der Verbraucherstimmung gibt es unterschiedliche Signale der bisherigen Umfrageergebnisse", schrieben die Experten der Helaba. Allerdings sollte eine solide Konsumentenlaune möglich sein. Bei den Neubauverkäufen werde mit einem schwächeren Wert gerechnet.

Nach Vorlage von Quartalszahlen gaben die Aktien der BAWAG zunächst um drei Prozent nach. Am Vortag hatten sie um fast drei Prozent zugelegt. Mayr-Melnhof-Titel sanken nach der Veröffentlichung von Erstquartalsergebnissen um 0,8 Prozent.

ISIN AT0000999982