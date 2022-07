Wiener Börse startet mit Abschlägen - ATX verliert 0,91 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursverlusten aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 9.15 Uhr um 0,91 Prozent auf 2.853,14 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 1,03 Prozent auf 1.445,76 Zähler. Weiterhin haben Inflationssorgen, Zinsängste und Rezessionsbefürchtungen die Märkte fest im Griff.

Zumtobel notierten nach der Vorlage von Zahlen bisher prozentuell unverändert. Der Leuchtenhersteller ist trotz stark gestiegener Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und Ukraine-Krieg beim Umsatz sowie beim Gewinn weiter gewachsen. Der Geschäftserfolg soll auch den Aktionären in Form einer höheren Dividende zugute kommen.

Auch Wienerberger hat im ganzen ersten Halbjahr eine "außergewöhnlich starke Performance" verzeichnet und seine Prognose angehoben. Die Papiere des Baustoffkonzerns reagierten mit einem kräftigen Aufschlag von 2,93 Prozent.

Datenseitig stehen heute in der Eurozone die Verbraucherpreise, die am Vormittag veröffentlicht werden, klar im Fokus. Laut den Experten der Helaba müssen die Marktteilnehmer mit einer rekordhohen Inflation in der Eurozone rechnen. In den USA steht am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes im Mittelpunkt.

kat/mik

ISIN AT0000999982