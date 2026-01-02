ATX
|
5 345,07
|
18,74
|
0,35 %
|
02.01.2026 09:35:00
Wiener Börse startet mit einem leichten Minus - ATX minus 0,15 %
Wiener Börse ist am Freitag mit einem leichten Minus in den ersten Handelstag des neuen Jahres gestartet. Der ATX hielt gegen 9.15 Uhr mit einem Minus von 0,15 Prozent bei 5.318,13 Punkten. Nach dem neuen Rekordhoch von 5.326,33 Punkten zum Schlusskurs am Dienstag entfernt sich der heimische Leitindex somit wieder etwas von dem Höchststand. Die anderen Börsen in Europa zeigten sich zu Beginn des Jahres 2026 uneinheitlich.
Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht. Zudem dürften viele Marktteilnehmer knapp nach dem Jahreswechsel noch gar nicht aktiv sein. Bei einzelnen Werten gab es allerdings schon Verschiebungen um die 1-Prozent-Hürde.
rst/lof
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 343,62
|0,32%
